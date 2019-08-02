تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجاءت كالتالي:

انفجارات في عاصمة تايلاند تزامنا مع اجتماع لـ 52 وزير خارجية

نقلت "بي بي سي" عن السلطات التايلاندية، وقوع حوادث تفجير في العاصمة بانكوك، التي تستضيف اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا، ونظرائهم من الدول الكبرى.

مستوطنون يقتحمون الأقصى في حماية الشرطة الإسرائيلية

اقتحم مستوطنون متطرفون وموظفون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.

التعليم تقرر عقد اختبارات الإعادة للقبول بمدارس المتفوقين "STEM" يوم 4 أغسطس

استجابة لأولياء الأمور وحرصًا على مصلحة الطلاب، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد اختبارات القبول لمدارس المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للمرة الثانية يوم الأحد 4 أغسطس 2019.

3 سنوات من الثأر و6 ضحايا.. تفاصيل قتل شاب بالرصاص أمام جامعة القاهرة

حددت أجهزة الأمن في الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، هوية المتهمين بقتل "شاب" داخل سيارته قرب جامعة القاهرة.

"الإفتاء": الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى

أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها، أن غدًا الجمعة أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم السبت الموافق ١٠ أغسطس، هو يوم 9 ذي الحجة، وقفة عرفات.

دوللي شاهين تتعرض لوعكة صحية: "ادعولي"

تعرضت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، لوعكة صحية ألزمتها الفراش.

عمرو دياب يطرح النسخة الأصلية من أغنية ألبومه الجديد "بحبه"

نشر الفنان عمرو دياب النسخة الأصلية من أغنيته "بحبه" من ألبومه الجديد "أنا غير"، رسميًا، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وذلك بعدما طُرحت لعملاء شركة فودافون.

استمرار فتح باب القبول بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا حتى 8 أغسطس

قررت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا استمرار فتح باب القبول بجامعتها لمدة أسبوع آخر لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية وكذا الثانوية الأزهرية حتى الخميس 8 أغسطس 2019.

بيراميدز: "أفشة" يصنع بطولات زائفة لكسب عطف جماهير الأهلي

قال مصدر بنادي بيراميدز إن هناك حالة من الاستياء لدى إدارة النادي من محاولات لاعب الفريق السابق محمد مجدي أفشة بكسب بطولات زائفة لكسب ود وعطف جماهير الأهلي بسرد قصص من وحي خياله.

دعوى لسحب الثقة من مرتضى.. رسائل مجهولة على الموبايلات

انتشرت رسائل مجهولة عبر أجهزة المحمول تنادي بسحب الثقة من مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، بسبب إهداره المال العام وقيمة النادي "حسبما جاء في الرسائل".