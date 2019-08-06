"الإفتاء" عن صلاة العيد: يجوز أداؤها جماعة أو فرادى

رد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين "هل يجوز أداء صلاة العيد في المنزل؟"، خلال حواره في برنامج "اسأل مع دعاء"، الذي تقدمه الإعلامية دعاء فاروق، على شاشة "النهار".

وقال "عبد السميع"، أن صلاة العيد تُعد سنة وغير واجبة، كما أنه يُمكن أداءها جماعة ويجوز أن تُصلى فرادى، على حد قوله، كما أن صلاة العيد غير واجبة ولا يأثم من لم يؤدها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأطفال عندما يذهبون لصلاة العيد في النوادي ومراكز الشباب وفي التجمعات يّشعرون ببهجة وفرحة كبيرة، وكذلك الرجال والشباب، الذين يلتقون أصدقاءهم ويكونون في غاية الفرحة، وهذا يُعتبر شعيرة من شعائر الدين.