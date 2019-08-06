رئيس المقاولون العرب: إعادة المستشفى من الداخل لطبيعته خلال أيام

كشف المهندس محسن صلاح رئيس شركة "المقاولون العرب" تفاصيل قيام الشركة بأعمال ترميم وإصلاح آثار الحادث الإرهابي، الذي وقع أمام معهد الأورام.

وقال صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه تم رفع المخلفات وفتح الطريق وشد السقالات لإعادة إصلاح الوجهات ونقل المخلفات من داخل المستشفى.

وأوضح رئيس شركة المقاولون العرب أنه تم فك بعض الأجزاء من واجهة المستشفى درءا للخطر وخوفا من وقوعها على أي شخص يمر أمام المستشفى، لافتا إلى أن الشركة اعتادت على مثل هذه الأعمال وقامت بها من قبل في مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الدقهلية وغيرها، وأنها أصبح لديها خبرة في إجراء مثل هذه الأعمال.

وتوقع رئيس المقاولون العرب أن يتم إعادة الموقف لطبيعته داخل المستشفى خلال الأيام القادمة ليعود المرضى للمستشفى مرة أخرى على أن تعمل الشركة على إعادة الواجهات إلى أصلها خلال الفترة المقبلة.