روسيا: سندافع عن أنفسنا إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ في آسيا

قالت روسيا إنها ستتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ في آسيا في أعقاب انهيار معاهدة بارزة للحد من التسلح، وإنها تتوقع أن تنشر اليابان نظاما أميركيا جديدا لإطلاق الصواريخ.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، يوم السبت، إنه يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من البر في آسيا في وقت قريب نسبيا، وسئل سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي عن احتمال نشر الولايات المتحدة صواريخ، فقال إنروسيا لا تعتزم الدخول في سباق تسلح معواشنطن ولكنها سترد بشكل دفاعي على أي تهديدات.

وقال في مؤتمر صحفي، "إذا بدأ نشر أنظمة أمريكية جديدة وبالتحديد في آسيا سنتخذ الخطوات المقابلة التي تحقق توازنا مع مثل تلك الإجراءات من أجل التصدي لمثل هذه التهديدات"، وأوضح أن موسكو تتوقع أن تنشر طوكيو قريبا نظام إم كيه-41 الأميركي لإطلاق الصواريخ في اليابان.