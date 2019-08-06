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قتلى ومصابون في حادث معهد الأورام

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أوباما يحث الأمريكيين على رفض خطاب الزعماء الذي يحرض على العنصرية

أوباما يحث الأمريكيين على رفض خطاب الزعماء الذي يحرض على العنصرية

الصين: وقف شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة بشكل مؤقت

الصين: وقف شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة بشكل مؤقت

روسيا: سندافع عن أنفسنا إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ في آسيا

روسيا: سندافع عن أنفسنا إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ في آسيا

حادث معهد الأورام الأعلى على "جوجل تريند"

حادث معهد الأورام الأعلى على "جوجل تريند"

"أوقاف الإسكندرية" تتخطى 7 ملايين جنيه في بيع صكوك الأضاحي

"أوقاف الإسكندرية" تتخطى 7 ملايين جنيه في بيع صكوك الأضاحي

الإفتاء تحذر المواطنين من ذبح الأضحية في الشارع: "بلاش أحسن"

الإفتاء تحذر المواطنين من ذبح الأضحية في الشارع: "بلاش أحسن"

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"من مديرية أمن الدقهلية لـ معهد الأورام".. مباني تضررت بسبب الإرهاب

بين البائع والمشتري "حمَّال".. "الوطن" في سوق المواشي بالبراجيل قبل العيد

بين البائع والمشتري "حمَّال".. "الوطن" في سوق المواشي بالبراجيل قبل العيد

انفجار ميكروباص في حادث معهد الأورام.. ووفاة وإصابة ركابه: "الفرح اتقلب مأتم"

انفجار ميكروباص في حادث معهد الأورام.. ووفاة وإصابة ركابه: "الفرح اتقلب مأتم"

سر فستان الزفاف في حادث معهد الأورام.. العروسة ذهبت للتعرف على جثتي والديها

سر فستان الزفاف في حادث معهد الأورام.. العروسة ذهبت للتعرف على جثتي والديها

10 أنواع من الأضاحي يحرم ذبحها.. تعرف عليها

10 أنواع من الأضاحي يحرم ذبحها.. تعرف عليها

والد أحد ضحايا حادث معهد الأورام: "كان رايح زفة والفرح تحول لميتم"

والد أحد ضحايا حادث معهد الأورام: "كان رايح زفة والفرح تحول لميتم"

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