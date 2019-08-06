يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية نهارا على مناطق شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

وتوقع الخبراء أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وخليج السويس، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة: 26 36

الإسكندرية: 24 31

طنطا: 25 35

مطروح: 24 31

العريش: 24 32

شرم الشيخ: 30 38

الغردقة: 31 38

الأقصر: 28 41

أسوان: 30 42

رفح: 23 32

السويس: 26 37

بلطيم: 25 31

الطور: 28 37

دمياط: 25 32

نويبع: 29 37

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة: 29 39

المدينة: 28 41

القدس: 19 29

دمشق: 16 36

بيروت: 26 31

غزة: 23 31

مسقط: 31 35

الجزائر: 25 31