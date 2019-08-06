قال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن إجمالي عدد المترددين على المبادرة القومية للكشف عن صحة المرأة، والتي تتم تحت شعار "الست المصرية هي صحة مصر" في محافظة أسيوط بلغ 197414 سيدة، منذ بداية المبادرة وحتى الآن، بإقبال كثيف من السيدات. وأضاف وكيل الوزارة إلى أن الحملة الرئاسية تستهدف فحص مليون و327 ألف و936 سيدة بالمحافظة، مع الاستعداد الكامل للحملة بتجهيز 154 وحدة صحية، والدفع بـ154 فرقة طبية متكاملة، مكونة من طبيبة وممرضة؛ للعمل مدخل بيانات، وممرضة لقياسات الضغط والوزن والطول والسكر، وممرضة تنظيم أسرة أو رائدة للتثقيف الصحي، لافتًا إلى أن إجمالي العاملين في المبادرة 616 طبيبة وممرضة ورائدة، بخلاف فريق الإشراف بالمديرية والإدارات، ويتم العمل من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا في أيام العمل الرسمية فقط دون العطلات.

وأوضح الدكتور أسامة حجازي، مدير عام الرعاية الأساسية والطب الوقائي بمديرية الصحة، والمشرف على المبادرة، أن إجمالي المترددين على المبادرة حتى اليوم بلغ 197414 سيدة، وإجمالي المفحوصات 119451 سيدة، ومن تم توعيتهن فقط 77963، بينما بلغ عدد المُحالات إلى معهد جنوب مصر للأورام 8408 سيدة.