تباينت سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 2 أغسطس الحالي في عدد من البنوك، وجاءت سعر الدولار:

سعر الدولار في بنك بلوم

سجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.