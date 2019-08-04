سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 4 أغسطس الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في عدد من البنوك العاملة مثل الأهلي المصري والبركة ومصر على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك بلوم

سجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.53 جنيه للشراء، 16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.50 جنيه للشراء، 16.60 جنيه للبيع.