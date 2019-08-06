اجتمع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمحافظة، لمتابعة موقف مشروع تطوير "روضة السيدة - تل العقارب سابقا" في السيدة زينب، وموقف تسكين الوحدات بالمشروع.

وأوضح الجزار أنّ الاجتماع شهد التأكيد على أهمية الوجود الأمني في المشروع (الشرطة – شركة أمن خاصة)، للحفاظ على مستوى الانضباط بالمنطقة، كما تم التأكيد على أهمية الإدارة القوية للمشروع، لمنع أي مخالفات أو تعديات، والحفاظ على المستوى الحضاري للمشروع، مشددا على عدم التهاون مع أي مخالفات في المشروع.

وأشار وزير الإسكان إلى التوجيه بسرعة حصر الملاك والشاغلين بمنطقة الطيبي "روضة السيدة 2" تمهيدا لتطويرها، وسرعة البدء فى تطوير منطقة مجرى العيون.

وأوضح المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، أنّه يوجد 16 بلوكا سكنيا في نماذج مختلفة بمشروع روضة السيدة 1، بها 815 وحدة سكنية (نموذج غرفتين وصالة، وبه 519 وحدة بمساحة 65م2 - و156 وحدة بمساحة 72م2، ونموذج 3 غرف وصالة، وبه 56 وحدة بمساحة 82م2 - و84 وحدة بمساحة 90م2)، مضيفا أنّه سبق تسكين قاطني المشروع في وحدات بالإيجار على نفقة الحكومة، لحين الانتهاء من بناء الوحدات الجديدة وتسكينهم بها، وهو ما يتم حاليا للمستحقين.​