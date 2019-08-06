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قتلى ومصابون في حادث معهد الأورام

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سلطان بروناي يغادر القاهرة بعد لقائه الرئيس السيسي

سلطان بروناي يغادر القاهرة بعد لقائه الرئيس السيسي

القضاء على 85 كلب ضال بمدن ومراكز الغربية

القضاء على 85 كلب ضال بمدن ومراكز الغربية

أمريكا: العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا "غير مقبولة"

أمريكا: العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا "غير مقبولة"

انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري 24.6% خلال مايو

انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري 24.6% خلال مايو

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-8-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-8-2019 في مصر

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"أم رودينا" بعد إجراء زرع قوقعة لابنتها: "السيسى" وفر لى عملية بـ300 ألف جنيه

"أم رودينا" بعد إجراء زرع قوقعة لابنتها: "السيسى" وفر لى عملية بـ300 ألف جنيه

ما تأثير تأجيل جلسات الكيماوي على مرضى معهد الأورام بسبب الانفجار؟

ما تأثير تأجيل جلسات الكيماوي على مرضى معهد الأورام بسبب الانفجار؟

بين البائع والمشتري "حمَّال".. "الوطن" في سوق المواشي بالبراجيل قبل العيد

بين البائع والمشتري "حمَّال".. "الوطن" في سوق المواشي بالبراجيل قبل العيد

"من مديرية أمن الدقهلية لـ معهد الأورام".. مباني تضررت بسبب الإرهاب

"من مديرية أمن الدقهلية لـ معهد الأورام".. مباني تضررت بسبب الإرهاب

انفجار ميكروباص في حادث معهد الأورام.. ووفاة وإصابة ركابه: "الفرح اتقلب مأتم"

انفجار ميكروباص في حادث معهد الأورام.. ووفاة وإصابة ركابه: "الفرح اتقلب مأتم"

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