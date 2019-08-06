تقدم "الوطن" سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6 أغسطس في البنوك الحكومية والخاصة، استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة 18.48 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.47 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي 18.47 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.45 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.42 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.