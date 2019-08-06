تقدم "الوطن" سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 أغسطس في البنوك الحكومية والخاصة، استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها، وجاء سعر الريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في بنك المصري الخليجي 4.40 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 4.36 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.