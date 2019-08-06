انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري 24.6% خلال مايو

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مايو 2019، وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 3.34 مليار دولار خلال مايو 2019 مقابل 4.42 مليار دولار لذات الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 24.6%.

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

الصادرات

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 1.6%، إذ بلغت 2.68 مليار دولار خلال شهر مايو 2019 مقابل 2.64 مليار دولار لذات الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها: "أسمدة بنسبة 27.5%، ملابس جاهزة بنسبة 2.8%، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 33.8%".

وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلال مايو 2019 مقابل مثيلتها لذات الشهر من العام السابق وأهمها "البترول الخام بنسبة 30.9%، فواكه طازجة بنسبة 43.3%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 3.0%، أثاث بنسبة 21.2%".

الواردات

انخفضت قيمـة الواردات بنسبة 14.8% وبلغـت 6.01 مليار دولار خـلال مايو 2019، مقابل 7.06 مليار دولار لذات الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

مواد اولية من حديد أو صلب بنسبة 32.3%، لدائن بأشكالها الاولية "بلاستيك" بنسبة 1.6%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 13.6%.

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال مايو 2019 مقابل مثيلتها لذات الشهر من العام السابق، وأهـمها: "فول الصويا بنسبــة 6.0%، لحوم بنسبة 2.3%، خشب ومصنوعاته بنسبة 4.4%، خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية بنسبة 5.5%".