حادث معهد الأورام الأعلى على "جوجل تريند"

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

ورغم مرور أكثر 24 ساعة على حادث معهد الأورام الإرهابي إلا أن الحادث احتل قائمة تريندات جوجل الأكثر انتشارا في مصر.

حادث معهد الأورام

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتضامن الجميع سواء من الأشقاء العرب أو من المصريين مع الدولة المصرية في الحادث الإرهابي الذي وقع أمس أمام معهد الأورام بالمنيل، وذلك خلال تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

السيسي يشيد بتضامن العرب والمصريين في حادث معهد الأورام

أدانت دول عربية وأجنبية، الهجوم الإرهابي الناجم عن انفجار سيارة تحوي مواد متفجرة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وأدى إلى استشهاد 20 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

وعبرت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الإرهابي، الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني، وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

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يتسلل الإرهابي علي عبدالظاهر ورفاقه إلى موقف سيارات تابع لجامعة القاهرة، ويتمكن من سرقة سيارة تابعة لأستاذ جامعي، ثم يرتكب "علي" وبقية الإرهابيين جريمة إرهابية باستخدام السيارة المسروقة ويغتالون أحد رجال الأمن.. كان هذا أحد مشاهد فيلم "الإرهابي" الذي عرض عام 1993.

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحادث الإرهابي الذي وقع أمس في محيط معهد الأورام بالمنيل أسفر عن استشهاد 20 شخصا، وإصابة 47 آخرين تم توزيعهم على عدد من المستشفيات بواسطة 50 سيارة إسعاف، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

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بادرت شخصيات عربية ومصرية للتبرع لصالح المعهد القومي للأورام، بعدما شهد محيطه، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأول الأحد، نتج عن سيارة ملاكي كانت تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط 20 شهيدا و47 مصابا، بحسبما أفادت به وزارتا الصحة والداخلية.

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شهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأول الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وتبين بعد الفحص أن السيارة كانت محملة بالمتفجرات، ما أدى إلى أضرار مادية بالمبنى بحسب بيان الداخلية.

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