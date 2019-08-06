قال اللواء مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إنّ تعطل مركب كان من شأنه وقف الحركة في قناة السويس وعرقلة حركة التجارة عالميا، وبناء قناة السويس الجديد ساهم في حل هذا الأمر وتفادي تعطل حركة القناة.

وتابع مميش خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن في الإسماعلية بمناسبة الاحتفال بمرور 4 سنوات على إنشاء قناة السويس الجديدة، أنّ حجم غواطس السفن زاد مع تطور التكنولوجيا، والسفن أصبحت عملاقة أكثر من ذي قبل، لذا كان لزاما إنشاء قناة جديدة لحل المسكلة، ومجاراة التطور التكنولوجي في العالم.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "عرضنا فكرة القناة الجديدة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورحب بها بشدة، وبدأت القوات المسلحة والهيئة الهندسية أعمال حفر القناة على الفور".

وأوضح مميش أن العمل في القناة الجديدة كان جار على قلب رجل واحد، متابعا: "واجهنا التحديات وأنشأنا القناة في عام واحد بدلا من 3 أعوام، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانتهينا من أعمال الحفر قبل انتهاء الموعد بـ11 يوما".

وزاد رئيس هيئة قناة السويس: "رفعنا وحركنا جبال توازي حجم الأهرامات 3 مرات، وفي حجم السد العالي 10 مرات، في أقل من عام واحد، والقناة حاليا تربط بين بحرين وقارتين، ويمر منها نحو 20 ألف سفينة سنويا".