بحث وزراء الكهرباء، والاستثمار والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والبيئة، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، مع السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، المشروعات المستقبلية بين مصر والاتحاد الأوروبى لعام 2020.

وبحث الاجتماع المشروعات المستقبلية فى قطاعات الطاقة والمياه والتجارة والتنمية المحلية والمنتظر أن يدعمها الاتحاد الأوروبى بنحو 110 ملايين يورو فى إطار الدعم الموحد خلال الفترة من 2017 إلى 2020 بقيمة 500 مليون يورو.

وقالت وزارة الكهرباء إن الهدف الأساسى للتعاون مع الاتحاد الأوروبى هو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة حصتها من الطاقة الإجمالية المنتجة فى مصر، وتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع وإنشاء مراكز التحكم فى التوزيع، وهذا بعد أن خطت مصر خطوات واسعة فى ضمان إمدادات الكهرباء لكل الاستخدامات السكنية والصناعية والخدمية.

وقالت وزارة الاستثمار إن الاتحاد الأوروبى من أهم شركاء التنمية الدوليين، ويقدم تمويلاً بقيمة نصف مليار دولار خلال استراتيجية التمويل الحالية حتى 2020، تشمل قطاعات المياه والصرف الصحى والمجتمع المدنى والتدريب المهنى والإصلاح الإدارى والتجارة الداخلية والتراث الثقافى والمالية العامة. وأعلنت عن أنه سيتم عقد مؤتمر دولى فى قناة السويس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، موضحة أن من أهم القطاعات التى سيتم التركيز عليها هو قطاع الطاقة المتجددة وتيسير الإجراءات لضخ استثمارات أكثر لمصر، إضافة إلى دعم برنامج التنمية المحلية وكيف يكون هناك دعم أكثر للمشروعات فى المحافظات، والتعاون مع وزارة البيئة، ودعم برنامج الإصلاح الإدارى والمالى فى مصر. وقالت وزارة التنمية المحلية إنه تم الاتفاق على 4 مشروعات مع الاتحاد الأوروبى خاصة بالتنمية المحلية وفى المحافظات.