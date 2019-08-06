ثمن الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالدور الإنساني الريادي للمملكة العربية السعودية، وتقديمها مختلف أشكال العون للدول والشعوب المحتاجة في العالم بأسره.

قدمت مساعدات بقيمة 92 مليار دولار لدعم 84 دولة

وأوضح خلال مشاركته أمس في الجلسة الحوارية "العلم والإسلام في خدمة المجتمعات"، ضمن أعمال ندوة الحج الكبرى بدورتها الرابعة والأربعين تحت عنوان "الإسلام .. تعايش وتسامح" في مكة المكرمة، أن المملكة العربية السعودية كانت وتزال تمد يد الخير للتخفيف من معاناة المحتاج وإغاثة الملهوف ونُصرَّة الفقير، فقدمت ما يقرب من 92.4 مليار دولار أمريكي لدعم 84 دولة في العالم بين عامي 1996 - 2019 م.

وعرج على المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة للدول الشقيقة والصديقة التي وصلت إلى 1050 مشروعًا في 44 دولة بقيمة 3 مليارات و542 مليونًا و362 ألف دولار أمريكي، فبلغت المساعدات المقدمة لليمن مليارين و261 مليونًا و41 ألف دولار أمريكي، وهي الأكبر بنسبة 63% من إجمالي المساعدات، فيما قُدم لفلسطين 355 مليونًا و795 ألف دولار، وبلغت المساعدات للجمهورية السورية 277 مليونًا و187 ألف دولار، وقدم للصومال 180 مليونًا و409 ألف دولار، وباكستان 116 مليون دولار، وإندونيسيا 71 مليونًا و254 ألف دولار، والعراق 26 مليونًا و749 ألف دولار، ولبنان 24 مليونًا و800 ألف دولار، وأفغانستان 22 مليونًا و337 ألف دولار، وميانمار 17 مليونًا و477 ألف دولار.

وأشار إلى أن المركز نفذ 225 مشروعًا مخصصًا للمرأة بقيمة 389 مليون دولار، كما خصص 224 مشروعًا للأطفال بقيمة 529 مليون دولار، وذكر أن المملكة العربية السعودية تستضيف على أراضيها 12 مليون مهاجر من جنسيات مختلفة، وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد المهاجرين بعد الولايات المتحدة الأمريكية، فيبلغ عدد المواطنين اليمنيين منهم 561.911 شخصا، و262.573 سوريا و249.669 من ميانمار.

وأكد "الربيعة" أنه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، استطاع المركز أن ينشئ أول منصة شفافة في المنطقة، وهي منصة المساعدات السعودية لتكون مرجعًا دقيقًا وموثوقًا يقدم المعلومات ويرشد الباحثين ورجال الإعلام والصحافة عن مساهمات المملكة الخارجية التي يجري بناؤها عبر ثلاث مراحل على النحو التالي: الأول لتوثيق المساعدات من عام 2007 وحتى الآن، والثاني لتوثيق المساعدات من عام 1996 وحتى الآن، والثالث من عام 1975 وحتى الآن.