أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، توفر 66 منفذًا لبيع اللحوم الطازجة البلدي والسوداني والضأن، بأسعار مخفضة وجودة عالية، بالتعاون مع نقابة جزارين الجيزة، وبعض الشركات الخاصة، وبالتنسيق مع مديرية تموين الجيزة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتيسيرًا على المواطنين، مشيرًا إلى أن المنافذ تتوزع على أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وخاصة الأماكن التي لا يوجد بها مجمعات استهلاكية.

وأكد المحافظ حظر إقامة شوادر بيع الخراف الحية، أو شوادر بيع اللحوم بالشوارع الرئيسية، وإزالتها حال وجودها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر اشغالات وبيئة ونظافة، ومراعاة إقامة الشوادر على أراضٍ فراغ أو أماكن خاصة فقط، بعد الحصول على تصريح من الحي أو المركز ومديرية التموين؛ لتلاشي إعاقة الحركة المرورية.وأشار إلى حظر ذبح الأضاحي في الشوارع، لافتًا إلى اقتصار الذبح على مجازر المحافظة المخصصة والمعدة لذلك، لمراعاة نظافة الشارع وسلامة الذبائح من التلوث، مضيفًا توفير الأمر بالمجان تحفيزًا للمواطنين للاقبال على المجازر، مع توقيع غرامات كبيرة على الذبح بالشوارع، جاء ذلك عقب اجتماع عُقد بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام، وهشام كامل مدير مديرية التموين، وأشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري، ونقيب الجزارين وممثلين عن شركات التوزيع ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.