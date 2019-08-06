أعلنت وسائل إعلام جزائرية، إصدار القضاء العسكري، أمرا دوليا بالقبض على الجنرال السابق خالد نزار، بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وكان وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، أعلن عدم عودته لبلاده نظرًا لما أسماه "وجود مخطط لاعتقاله"، بينما تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن فتح تحقيق قضائي ضده بشبهات فساد، وأهمها شركة اتصالات عملاقة يملكها نجله لطفي نزار، وهو من أبرز الوجوه الإعلامية في البلاد.

وغرّد نزار على "تويتر" بقوله: "كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني"، وتابع: "سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية".