بالفيديو .. العاهل المغربي: ملتزمون بنهج اليد الممدودة تجاه الجزائر

أكد الملك محمد السادس، العاهل المغربي، أن المغرب ملتزم بنهج اليد الممدودة تجاه الجزائر، حيث ذكر مجددا التزام المغرب الصادق بنهج اليد الممدودة تجاه الأشقاء في الجزائر، وفاء من المغرب لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار، التي تجمع الشعبين الشقيقين، خلال كلمته بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش.

وأضاف "السادس"، أن دعم المغرب للجزائر تجسد مؤخرا في مظاهر الحماس والتعاطف، التي عبر عنها المغاربة ملكا وشعبا بصدق وتلقائية دعما للمنتخب الجزائري خلال كأس أفريقيا للأمم بمصر الشقيقة ومشاطرتهم للشعب الجزائري مشاعر الفخر والاعتزاز بالتتويج المستحق بها وكأنه بمثابة فوز للمغرب أيضا.

وحول قضية الصحراء، لفت العاهل المغربي، إلى أن الاحتفال بعيد العرش المجيد، أبلغ لحظة لتأكيد تعلقنا الراسخ بمغربية صحرائنا، ووحدتنا الوطنية والترابية، وسيادتنا الكاملة على كل شبر من أرض مملكتنا.