أكدت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية لا تراعي حرمة لسفك الدماء في الأشهر الحرم، ولا تعرف أي شيء عن الدين ومبادئه السمحة.

وأكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، فى بيان، تعليقاً على التفجير الإرهابي أمام المعهد القومي للأورام، والذي راح ضحيته عدد من الأبرياء، أن جماعات التطرف والإرهاب تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى زعزعة أمن واستقرار وطننا، ولكنهم لن ينالوا ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين.

وشدد الأمين العام على أن هذه العمليات الارهابية الجبانة وما يقوم به أعداء الوطن لن تنال من عزيمة الشعب المصري، ولن تزيدنا إلا إصرارا على دحر الإرهاب واقتلاع جذوره.

نجم: العمليات الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب المصرى وتزيدنا إصراراًعلى دحر الإرهاب واقتلاع جذوره الشيطانية

ودعا نجم، إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار مصرنا الغالية، وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لأبطال القوات المسلحة والشرطة في حربها ضد الإرهاب.