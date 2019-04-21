قال الإعلامي توفيق عكاشة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتصدى بقوة لجميع المخططات التي تريد النيل من مصر وشعبها وعمل على إحباط العديد منها، مشيراً إلى أن المشاركة الفاعلة للمصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مهمة جداً في مساندة ودعم الرئيس في مواجهة اعداء الوطن ومَن يريدون تخريب وتقسيم البلاد.

وأضاف عكاشة خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" على قناة "الحياة": "الرئيس السيسي واقف زي الأسد ضد المؤامرة على الشعب المصري، وعلى الشعب أن يدعمه وينزل للمشاركة في التعديلات الدستورية".

وتابع: "الإخوان واليسار يروّجون أن الشعب في واد والقيادة السياسة في واد آخر.. وأنا قلبي مع المصريين وبقول للشعب ما هو قادم علشان نحبط المخطط الخبيث".

وشدد على أنَّ مصر دولة عريقة وحضارة كبيرة عظيمة منذ فجر التاريخ، ولذلك تجد التاريخ المصري يُدرَّس في جميع أنحاء العالم، وتابع: "مصر تُدرس في جميع دول العالم فى أمريكا وأوربا وروسيا والصين والهند وغيرها من جميع دول العالم.. تدرس أنَّها أول حضارة كانت على الأرض".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين في مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.