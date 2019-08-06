لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين، اليوم، بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء حادث انقلاب سيارة "تناية" على الطريق الإقليمي محور الضبعة الكيلو 80 في اتجاه الضبعة بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباص مدير المباحث الجنائية، يفيد انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي محور الضبعة الكيلو 80 اتجاه الضبعة بوادي النطرون.

وأسفر الحادث عن وفاة محمد أحمد جاد 34 سنة من المنوفية، وهاني عبد العزيز أبو نصير 36 سنة من المنوفية، وإصابة 5 أشخاص وهم جابر عبد العزيز أبو نصير 33 سنة من المنوفية، ومحمد عبد العزيز أبو نصير 29 سنة من المنوفية، ويوسف خالد محمد 17 سنة من الجيزة، ومحمود أحمد جاد الدلال 21 سنة من الأقصر، ورفيع الشاذلي أبو الحجاج 20 سنة من الأقصر.

وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون والجثة تحت تصرف النيابة العامة.