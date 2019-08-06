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قتلى ومصابون في حادث معهد الأورام

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دعم معهد الأورام.. من شقى البسطاء إلى ملايين المشاهير

دعم معهد الأورام.. من شقى البسطاء إلى ملايين المشاهير

جامعة دمنهور تطرح لحوما بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى

جامعة دمنهور تطرح لحوما بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى

"المنشآت السياحية" تقرر استخدام "الفيديو كونفرانس" في اجتماعاتها

"المنشآت السياحية" تقرر استخدام "الفيديو كونفرانس" في اجتماعاتها

إقامة مجانية وبيع كتب وسمك.. مبادرات الخير لضحايا انفجار معهد الأورام

إقامة مجانية وبيع كتب وسمك.. مبادرات الخير لضحايا انفجار معهد الأورام

"صحة المنيا" إغلاق 11 منشأة طبية مخالفة وإعدام 879 كيلو لمواد غذائية

"صحة المنيا" إغلاق 11 منشأة طبية مخالفة وإعدام 879 كيلو لمواد غذائية

الإدارية العليا تلغي طعن طالب حقوق لإعادة تصحيح مادتين

الإدارية العليا تلغي طعن طالب حقوق لإعادة تصحيح مادتين

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"اتبرع ولو بكتاب مستعمل".. نهلة توجّه إيرادات مبادرتها لمعهد الأورام

"اتبرع ولو بكتاب مستعمل".. نهلة توجّه إيرادات مبادرتها لمعهد الأورام

صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

"هتتباع بسعر كويس".. 5 مكاسب من التصالح في مخالفات البناء

"هتتباع بسعر كويس".. 5 مكاسب من التصالح في مخالفات البناء

تمنّاها ونالها.. وفاة أول حاج من أبناء كفر الشيخ في الأراضي المقدسة

تمنّاها ونالها.. وفاة أول حاج من أبناء كفر الشيخ في الأراضي المقدسة

إشادات "البورسعيدية" بمنظومة "التأمين الصحى": "حلم بقالنا سنين بنتمناه"

إشادات "البورسعيدية" بمنظومة "التأمين الصحى": "حلم بقالنا سنين بنتمناه"

"أم رودينا" بعد إجراء زرع قوقعة لابنتها: "السيسى" وفر لى عملية بـ300 ألف جنيه

"أم رودينا" بعد إجراء زرع قوقعة لابنتها: "السيسى" وفر لى عملية بـ300 ألف جنيه

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