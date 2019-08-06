قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الوزراء المعنيين لمتابعة أنشطة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

الرئيس: تسخير الإمكانات المصرية لصالح القارة السمراء

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنَّ الرئيس السيسي وجه بتطبيق رؤية مستقبلية لضمان استمرارية مبادرات والأنشطة المصرية التي تمّ بلورتها خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وكلف الرئيس السيسي، بالاستمرار في توسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية ومد جسور التواصل الحضاري مع كل شعوبها، مؤكّدًا تسخير الإمكانات المصرية لصالح القارة ولتطوير آليات العمل الأفريقي المشترك لا سيما في مجال التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والتنمية والخدمات.