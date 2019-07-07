أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، مؤكدا ضرورة تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل اتفاقية التحارة الحرة، وذلك خلال كلمته بالقمة الأفريقية الاستثنائية، المنعقدة في النيجر.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية الـ12، المنعقدة في النيجر.

وشهدت القمة إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وتعد تلك الاتفاقية أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرًا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي.