قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم، تجديد حبس القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وكانت النيابة أسندت في تحقيقاتها للمتهم، ارتكاب جرائم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.