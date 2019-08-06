نائلة جبر: بعض شباب الهجرة غير الشرعية يتم استغلالهم في تجارة المخدرات

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، إن الدولة استطاعت بقوة، مواجهة الهجرة غير الشرعية، "لم يخرج قارب واحد من مصر منذ أكثر من عامين، وذلك بعد الجهود الأمنية والتشريعية للدولة للقضاء علي هذه الظاهرة".

وَأضافت أنه يتم استغلال الشباب الذين يهاجرون بطرق غير شرعية، بأبشع الصور ويتم استخدامهم قسراً للعمل في سوق الخضار، أونقل المخدرات عبر القطارات، مشيرة إلي أن هناك برنامج لتوعية الشباب بخطر الهجرة غير الشرعية بالقرى والمحاظفات وتقديم بدائل للشباب بتوفير فرص العمل والتشجيع علي الحرف اليدوية.

جاء ذلك أثناء انعقاد لجنة فض النزاع والعلاقات الدولية برئاسة عبده بكار كون صديقي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب المصرى، وبحضور النائب حاتم باشات، لمناقشة سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.