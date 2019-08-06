ارتفعت أسعار النفط نسبيا، اليوم، بعد انخفاضات كبيرة سجلتها في الجلسات الماضية، لكن خام برنت يظل قرب أدنى مستوى له في سبعة أشهر حول 60 دولارا للبرميل، بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وانخفضت أسعار برنت بأكثر من 9% على مدى الأسبوع الفائت، مع تعهد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات صينية واتخاذ بكين مزيدا من الإجراءات ضد الشحنات الزراعية الأمريكية.

وردت الولايات المتحدة أيضا على انخفاض اليوان الصيني، الاثنين الماضي، عبر وصف بكين بالمتلاعبة بالعملة في وقت لاحق من اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 18 سنتا إلى 59.99 دولار للبرميل بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 59.07 دولار وهو أدنى مستوياتها منذ 14 يناير. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا إلى 54.94 دولار للبرميل.

وربما تلقى أسعار النفط بعض الدعم في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، في ظل استطلاع أولى أجرته "رويترز" أظهر أن من المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثامن على التوالي.

وبلغت الأسهم العالمية أدنى مستوياتها في شهرين وتراجع برنت ما يزيد عن 3% يوم الاثنين إذ يشعر المتعاملون بالقلق من أن النزاع بين أكبر دولتين تشتريان النفط في العالم قد يؤثر سلبا على الطلب مما ساهم في عمليات تغطية لمراكز مدينة.