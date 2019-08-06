تشارك جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، في مبادرة "هنجملها" التي أطلقت بموجب خطاب مسجل في رئاسة الجمهورية برقم 3044 بتاريخ 1 مارس 2017، بتنسيق عام من المهندس محمد قبطان، والتي تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى الفقيرة والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعي البيئي، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

واستقبل رئيس جامعة حلوان، اليوم، المهندس محمد قبطان منسق عام حملة "هنجملها"، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، ورئيس اتحاد طلاب، ونائبه، وذلك لإطلاق مبادرة "هنجملها" من داخل الجامعة لزراعة 500 شجرة مثمرة.

وأكد الدكتور ماجد نجم، حرص الجامعة على المشاركة فى كافة المبادرات المجتمعية التي تخدم الوطن والمناطق المحيطة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة لها دور مهم في نشر المساحات الخضراء التي تساهم فى تحسين الحالة النفسية للمواطنين داعيا الشباب إلي المشاركة فى هذه المبادرة والاهتمام بنشر المساحات الخضراء.

ولفت المهندس محمد قبطان، إلى أن اطلاق المبادرة اليوم من جامعة حلوان تأتى تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي تبنى الفكرة من خلال تدعيم كل جامعة حكومية بـ500 شجرة مثمرة، مضيفا أن المبادرة انطلقت من مدينة العاشر من رمضان ثم امتدت إلى 12 محافظة، وتم غرس 100 ألف شجرة.