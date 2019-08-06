متحدث "الوزراء": مدينة بني مزار الجديدة ستُبنى بامتيازات الجيل الرابع

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على إنشاء 14 مدينة جديدة في وقت واحد لبناء مجتمعات عمرانية إضافية لاستيعاب الزيادة السكانية ولتوفير مبانٍ مقامة على أحدث الطرازات.

وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مدينة "بني مزار" الجديدة والتي بدأت الحكومة في إنشائها على مساحة 15 ألف فدان ستوفر عددا مختلفا من المستويات لقاطني مدينة بني مزار القديمة، موضحا أن سكان بني مزار سيتم توفير تسهيلات للسداد ومناسبة لكل الشرائح مثل الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز من قبل وزارة الإسكان للحصول على سكن أفضل "المدن الجديدة كلها هتبقى من مدن الجيل الرابع".

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المدينة ستوفر فرص عمل عديدة للأهالي في المصانع والأنشطة التجارية التي ستنشأ نتيجة المجتمع العمراني الجديد وهو قرار مهم، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بعملية إنقاذ للساحل الشمالي بهدف توفير مجتمع عمراني جديد في الساحل الشمالي الغربي.