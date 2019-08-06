كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه بنحو 565 مليون دولار خلال تعاملات الشهر الماضي ليصل إلى 44.916 مليار دولار في نهاية يوليو 2019، مقابل 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.