تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

السيسي يصدق على اتفاقية لإنشاء خط لتصدير الغاز بين مصر وقبرص

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاتفاق الحكومي الموقع بين مصر وقبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي بين البلدين، والموقع في العاصمة القبرصية نيقوسيا بتاريخ 19 سبتمبر الماضي، بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب على تلك الاتفاقية.

الموازنة الجديدة لمصلحة المواطن.. رفع أجور وعلاوات وسلع تموينية

خطوات عديدة اتخذتها الدولة المصرية مع بداية السنة المالية الجديدة التي تنتهي في يونيو 2020، لتحسين الحالة الاقتصادية للمواطن المصري، وفي هذا الصدد اتخذت إجراءات جادة لتحقيق هذا الهدف.

البنوك تسمح للحجاج بـ«ألف ريال».. والرحلات 26 يوليو

قال علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، اليوم، إن البنوك ستمنح كل حاج الحق فى شراء ألف ريال سعودى قبل السفر، بموجب التأشيرة، مؤكداً أنها وفرت كامل قيمة تعاقدات شركات السياحة بالعملة السعودية، وليس لديها أى أزمة فى تدبير ما يحتاجه الحجاج.

ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 76 مليون دولار خلال تعاملات الشهر الماضي، لتصل إلى 44.351 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 44.275 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.

7 قرارات وافقت عليها الحكومة اليوم.. أبرزها تحديد الحد الأدنى للأجور

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، موافقة الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 7 قرارات.

عضو "إنقاذ الآثار": رأس توت عنخ آمون بيعت بـ4 ملايين إسترليني

نظمت ماجدة صقر، عضو رابطة إنقاذ الآثار المصرية، وقفة احتجاجية أمام صالة مزادات كريستيز في لندن، حيث يباع رأس تمثال توت عنخ آمون، شارك فيها مصريين وأجانب، قائلة: "الناس أول ما عرفوا تمثال توت عنخ آمون يُباع بالمزاد في داخل القاعة اتضايقوا".

"الأعلى للآثار" يلاحق "مشتري" الإله آمون من مزاد لندن قضائيا

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه بمجرد أن علم المجلس أن هناك قطع أثرية مصرية معروضة للبيع بصالة مزاد شهيرة بلندن اتخذنا الإجراءات اللازمة لمحاولة وقف المزاد.

بتكلفة 30 مليونا.. وزير الأوقاف يعلن تأثيث ألف شقة للأسر الفقيرة

أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، تأثيث الوزارة لألف شقة تأثيثا كاملا بتكلفة 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيتم بمعرفة وزارة التضامن وفق البروتوكول الذي سيتم توقيعه في هذا الشأن.

ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة العظمى بالقاهرة تصل 39

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي يتزامن مع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

البنوك تسمح للحجاج بـ«ألف ريال».. والرحلات 26 يوليو

قال علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، اليوم، إن البنوك ستمنح كل حاج الحق فى شراء ألف ريال سعودى قبل السفر، بموجب التأشيرة، مؤكداً أنها وفرت كامل قيمة تعاقدات شركات السياحة بالعملة السعودية، وليس لديها أى أزمة فى تدبير ما يحتاجه الحجاج.

سامسونج تقع في ورطة بسبب هواتفها المقاومة للمياه

اتهمت لجنة المنافسة والمستهلكين في أستراليا، شركة سامسونج للهواتف الذكية، بتضليل المستهلكين والترويج لهواتفها "جالاكسي" بأنها مقاومة للمياه، وأقامت الجهة دعوى قضائية، بعد أكثر من 300 إعلان عرضت فيها سامسونج هواتفها الذكية جالاكسي، وهي تستخدم تحت الماء في أحواض سباحة وفي البحر.

إصابة صلاح بنزلة برد تبعده عن مران منتخب مصر استعدادًا لجنوب أفريقيا

لن يتمكن محمد صلاح، نجم منتخب مصر من المشاركة في التدريب الجماعي، اليوم للمنتخب الوطني، بسبب تعرضه لنزلة برد، وذلك حتى لا تتفاقم حالته، وجاء ذلك بعد عرض الأمر على خافيير أجيري المدير الفني.