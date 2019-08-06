قال محمود فؤاد، مدير مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر ونائب عام جمعية الأورمان، إن المستشفى يخدم 7 محافظات بالصعيد إضافة إلى بعض الحالات من الفيوم وبني سويف: "الضغط على معهد الأورام للأسف شديد جدًا من كل أنحاء الجمهورية".

وأضاف "فؤاد"، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، أن المستشفى يستقبل من 300 إلى 350 مريضًا من محافظات الصعيد يوميًا، وتحتوي على 150 سريرا و4 غرف عمليات، مؤكدا أن المستشفى على استعداد تام لاستقبال أي مرضى أولى بالعلاج من معهد الأورام رغم الضغط على المستشفى.

وأوضح نائب عام جمعية الأورمان أن المرحلة الثالثة من توسعة المستشفى بالصعيد ستشمل إنشاء أكبر قسم لعلاج أطفال مرضى الأورام بالصعيد، والانتهاء منها خلال 7 أشهر ليكون بذلك المستشفى بمراحلها الثلاث مدينة طبية تخدم الصعيد.