قال الدكتور محمد داوود نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن قناة السويس الجديدة هي شريان قوى للعالم كافة، وذلك لمرور 80% من التجارة العالمية عن طريق البحر فيما تعمل قناة السويس على تقصير المسافات بين الشرق والغرب.

وأضاف "داوود" خلال مداخلة له عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "اليوم" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك تحديا يتجدد يوميا للقائمين على قناة السويس، وهو زيادة عمق السفن بسبب التطور في التصنيع، ما يخلق الكثير من التحديات أمام القائمين على تعميقها، موضحا أن زمن مرور السفن الكبرى في قناة السويس الجديدة، ومع تزويد البحيرات المجاورة، قل إلى 4 ساعات فقط.

وأكد نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن قناة السويس أقصر كثيرا من طريق رأس الرجاء الصالح، وتوفر الكثير من الوقت لقائدي السفن، مشيرا إلى أن الوقت الانتظار الخاص بالسفن لعبور قناه السويس كان يصل لـ11 ساعة وحاليا وبعد الازدواج قل وقت الانتظار لـ4 ساعات "الساعة في تكلفة المراكب الضخمة بالملايين والوقت ده أفاد الخطوت الملاحية".