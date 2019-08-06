أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، القرار رقم 539 لسنة 2019 بتعيين الدكتور أيمن عبدالمنعم مختار حسن، من العاملين بالدرجة الممتازة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية للعمل في وظيفة سكرتير عام محافظة الدقهلية نقلا من وظيفة سكرتير عام محافظة المنوفية وذلك لمدة عام.

كما قرر شعراوي، الإبقاء على الدكتور عواد أحمد سكرتيرا عامًا لمحافظة القليوبية، ليواصل مهام منصبه بالمحافظة.

وكشفت مصادر بالقليوبية، عن أن نجوى العشيري طلبت الإبقاء عليها في منصبها الحالي كرئيس لحي غرب شبرا الخيمة وعدم نقلها للقناطر، مشيرة إلى أن طلبها قيد الدراسة من وزير التنمية المحلية، ومن المرجح التعديل لها هي الأخرى.

جاء قرار وزير التنمية المحلية بعد ساعات فقط من قراره رقم 358 لسنة 2019، بنقل الدكتور عواد أحمد على من سكرتير عام القليوبية إلى سكرتير عام الدقهلية، ضمن قراران شملت نقل وندب 71 قيادة محلية على مستوى المحافظات.

يذكر أن منصب سكرتير عام محافظة الدقهلية، شاغرا منذ وصول المهندس مختار الخولي، السكرتير العام السابق للسن القانونية للتقاعد.