أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم، أنها شنت ضربات جوية على قاعدة جوية في مصراتة (شمال) تسيطر عليها قوات حكومة فائز السراج المعترف بها من الأمم المتحدة.

وأفاد المركز الإعلامي لقوات الجيش الوطني عبر فيسبوك عن "عدد من الضربات لسلاحنا الجوي في القاعدة الجوية في مصراتة استهدفت وسائط دفاع جوي وطائرة إمداد عسكرية تركية ضخمة تحمل ذخائر وطائرات مسيّرة وصواريخ متعددة الأغراض"، وذلك وفقًا لما نقلته قناة "العربية".

وأضاف: "كانت الإصابات دقيقة ومحصورة النطاق في تأثيرها المكاني للأهداف التي تم تدميرها"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن الطائرة التركية المشار إليها.

من جانبها بثت قناة "ليبيا الحدث" شريط فيديو، تعذر التأكد من صحته، للغارة مؤكدة "قصف طائرة اليوشن تركية فور هبوطها قادمة من تركيا". ولم تؤكد قوات حكومة السراج كما لم تنف الغارة حتى الآن.

من جانبها، أعلنت حكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، إنها خصصت 40 مليون دينار ليبي (28.5 مليون دولار) لوزارة الدفاع للتصدي لهجوم من الشرق مستمر منذ نحو خمسة أشهر.

وحسب "رويترز" منحت الحكومة 3000 دينار أيضا لكل جندي مكافأة على قتال قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر والتي شنت في أبريل حملة للسيطرة على طرابلس غربي ليبيا.ولم توفر السلطات تفاصيل بشأن الإنفاق العسكري، وكانت في أبريل خصصت ما يصل إلى ملياري دينار (1.43 مليار دولار) لتغطية نفقات علاج الجرحى ومساعدة النازحين وغيرها من النفقات المتعلقة بالحالات الطارئة.

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر عسكري وأحد السكان إن الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر قصفت الكلية الجوية في مدينة مصراتة في ساعة مبكرة من صباح، أمس.

ومصراتة مدينة ساحلية تقع إلى الغرب من العاصمة طرابلس وتعتبر القاعدة الرئيسية للقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا.

وقال أحد سكان مصراتة إن دوي انفجارات قوية سمع في أرجاء المدينة، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن الجيش الوطني استهداف مواقع تابعة للمعارضة التشادية في مدينة مرزق جنوب ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي إن "القوات الجوية الليبية نفذت حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم 5 ضربات جوية على تمركزات للمرتزقة التشادية المعتدية على أهالي مدينة مرزق"، مشيرا إلى أن "ضربات سلاح الجو الليبي كانت دقيقة ومباشرة".

وقال مسؤول محلي، أمس، إن ضربة جوية بطائرة مسيرة نفذتها قوات الجيش الوطني الليبي على بلدة مرزق بجنوب البلاد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا.