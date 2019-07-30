قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الجيش رصد اتصالات هاتفية بين عناصر في تنظيم "القاعدة" الإرهابي في قطر وتركيا، حيث أجرى قادة الإرهاب في قطر وتركيا وليبيا اتصالات مكثفة بعد الغارات التي نفذها سلاح الجو الليبي في مصراتة.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أنه جرى تقديم أدلة للقضاء تتعلق بجرائم ميليشيات طرابلس، موضحًا أن الغارات التي استهدفت الكلية الجوية، كانت بسبب تدخل الميليشيات الإرهابية في مدينة مصراتة، كما أن أي منطقة تشكل تهديدا للقوات المسلحة ستنضم بشكل مباشر إلى مسرح العمليات في الحرب الشاملة على الإرهاب.

وارتكبت ميليشيات طرابلس جرائم شنيعة عام 2016، حيث اجتاحوا منطقة أجدابية وصولا لمنطقة المقرون، وارتكبوا جرائم بحق المدنيين هناك، حسبما ورد في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وارتكبت الميليشيات عددا كبيرا من الجرائم والتي تم رصدها من قبل القيادة العامة، وهذه الجرائم يعاقب عليها القانون الليبي والدولي، وكافة الفاعلين والمحرضين معروفون لدينا بالأدلة والحقائق، مثل قصف المدنيين.