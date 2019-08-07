فيديو.. تامر أمين يتبرع لمعهد الأورام على الهواء برسالة SMS بـ5 جنيهات

قال الإعلامي تامر أمين، إن ما فعله المصريون من دعم لقناة السويس الجديدة تزامنت ذكراه مع تبرع جديد لإصلاح معهد الأورام وهو ما يدل على وعي كبير للشعب.

وتبرع "أمين" لمعهد الأورام عن طريق إرسال رسالة نصية ثمنها 5 جنيهات، وحث متابعيه على إرسالها عدة مرات.

وأضاف "أمين" خلال تقديمه لبرنامجه "آخر النهار" والمذاع على فضائية "النهار"، أن تبرع الشعب المصري من أجل إصلاح معهد الأورام هو دليل على وعيهم ورسالة منهم للإرهابيين تفيد بأنهم يدمرون والمصريون مستمرون في البناء "أنتم تكسرون ونحن نبني، أنتم تسفكون الدماء ونحن نتبرع بالدماء"، موضحا أن تلك المبادرة هي اكتتاب جديد سيشارك فيه المصريون الذين شاركوا ومنذ سنوات في حفر شريان قناة السويس.

ووجَّه الإعلامي الشكر لزملائه الإعلاميين الذين دعوا إلى حملات التبرع بالأمس وغيرهم من الأشقاء في الدول العربية مؤكدا: "اللي هيبني معهد الأورام اكتتاب المصريين".

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد الماضي، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.