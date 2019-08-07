متحدث "الرئاسة": مشروع الربط السككي بين مصر وجنوب أفريقيا "طموح"

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه باستمرارية المجهود الكبير الذي بذلته الحكومة المصرية تجاه القارة الأفريقية، وتوافر آلية لمتابعة تلك الأنشطة وضمان الاستمرارية، وسيكون هناك تنسيق مع الرئاسة المقبلة للاتحاد لضمان استمرارية ومتابعة جهود مصر واستثمارها على المستوى الأمثل.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، الذي يُعرض على شاشة "أون إي"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أنه سيكون هناك تحرك لمصر داخل الاتحاد الأفريقي لمتابعة تلك الجهود وضمان بلورتها واستمراريتها في المستقبل.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن هناك مشروع الربط السككي الذي يربط مصر بجنوب أفريقيا وهذا المشروع بطول 11 ألف كيلو متر ويخترق 9 دول من شمال القارة إلى جنوبها وهذا مشروع طموح سيتم متابعته.