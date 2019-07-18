بسام راضي: الرئيس الجزائري قال إن الأمور في بلاده تسير بالاتجاه الصحيح

تطرق لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح الذي يزور مصر حاليًا للعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيسان على الروابط التاريخية العميقة والمترابطة التي تجمع العلاقات المصرية الجزائرية، حسبما أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخبار TeN"، الذي يعرض على شاشة "TeN".

وأضاف راضي، أنه كان هناك إشادة من جانب الرئيس الجزائري الموقت بدور مصر الجيد والهائل في الاتحاد الافريقي والمنطقة العربية بشكل عام، ومدى أهمية مصر في المنطقة، مؤكدًا أن الرئيس الجزائري المؤقت استعرض الاوضاع الحالية في الجزائر وأن الامور تسير في الاتجاه الايجابي الصحيح.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تمنياته بالاستقرار والأمن والسلام والازدهار للدولة الشقيقة الجزائر والشعب الجزائري، والثقة الكاملة في مؤسسات الدولة الجزائرية في التعامل مع الوضع الراهن وتجاوز أي تحدي.

ووصل مطار القاهرة الدولى، اليوم، الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، فى زيارة للبلاد سيحضر خلالها المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تجمع منتخب بلاده الجزائر والسنغال، والمحدد لها غداً الجمعة باستاد القاهرة.