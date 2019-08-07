صور.. وزير الآثار يتفقد المتحف اليوناني والمعبد اليهودي بالإسكندرية

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أمس الثلاثاء، المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية؛ وذلك للوقوف على آخر مستجدات سير الأعمال به.

وخلال الجولة، تفقد وزير الآثار قاعات المتحف المختلفة لمتابعة آخر تطورات الأعمال بها ومسار الزيارة المخطط طبقا لسيناريو العرض الجديد الموضوع والذي يهدف إلى إبراز جمال مدينة الإسكندرية وازدهارها خلال العصر اليوناني الروماني.

كما اجتمع وزير الآثار باللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي وممثلي الهيئة الهندسية للوقوف على التوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع والذي من المقرر الانتهاء منه في يونيو 2020.

وخلال الاجتماع، أكدت اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي أنها انتهت من وضع التصور النهائي لسيناريو العرض المتحفي الجديد للمتحف وتوزيع القطع الأثرية المختارة، آخرها الفسيفساء التي تم الإعلان عن اكتشافها مؤخرا في منطقة آثار كوم الدكة بالإسكندرية.

وقال العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية، إن أعمال تطوير وترميم المتحف تتم بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة فى شهر أبريل عام 2017م، لتطوير وترميم 8 مواقع أثرية من بينها المتحف اليوناني الروماني ومتحف الحضارة والمعبد اليهودي بالإسكندرية، وقصر محمد علي بشبرا، وهضبة الأهرامات، وقصر الكسان بأسيوط، وقصر البارون، وتم البدء في أعمال التطوير والترميم للمتحف في شهر فبراير 2018 بعد توقف الأعمال الذي دام قرابة 8 سنوات.

كما تفقد "العناني"، أعمال ترميم المعبد اليهودي إلياهو هنابي بالإسكندرية للوقوف على مستجدات الأعمال والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال الثلاثة شهور المقبلة، كما تفقد جميع أعمال الترميم الدقيق والمعماري، والورش الفنية لأعمال ترميم العناصر المعمارية بالمعبد، وجرى الانتهاء فيما يقرب من 75% من أعمال المشروع ترميم المعبد.

جاء ذلك برفقة الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والعميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية، ومحمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية.