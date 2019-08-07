أسعار العملات اليوم في مصر

تقدم "الوطن" لقرائها يوميًا خدمة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال التعاملات في البنوك المصرية المختلفة ومنها البنك الأهلي والتجاري الدولي على النحو التالي:

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.05 جنيه للشراء و20.24 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 20.03 جنيه للشراء و20.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وسجَّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجَّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.49 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع، فيما سجَّل في البنك التجاري الدولي نحو 4.37 جنيه للشراء، و40.42 جنيه للبيع.