جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب الجيزة، حبس المتهمين بسرقة محطة بنزين تحت تهديد السلاح بمنطقة الهرم، والاستيلاء على 350 ألف جنيه، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن نسبت النيابة للمتهمين عدة اتهامات السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، توصلت إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا مكونا من 8 متهمين، هم (عماد ن. ا.- 29 سنة- طباخ) مُقيم نزلة البطران كفر الجبل بالهرم، و(أسامة م. ش.- 35 سنة- عاطل) سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات"، و(رجب ع. ع.- 37 سنة- عامل) سبق اتهامه في قضيتي قتل وسلاح دون ترخيص، وشقيقه (أحمد- 33 سنة- عاطل) له محل إقامة بسقارة بالبدرشين وآخر بالمنصورية بالهرم، و(عادل ح. ع.- 23 سنة- عاطل) مُقيم نزلة السمان بالهرم، و(أسامة ي. ح.- 23 سنة- عاطل) مُقيم طامية بالفيوم، و(عادل م. س.- 19 سنة- عامل) مُقيم كفر الجبل نزلة السمان بالهرم، و(محمد ص. ك.- 29 سنة- طباخ)، سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة مسكن بالإكراه، سلاح ناري، سلاح أبيض" مُقيم كفر الجبل بالهرم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال توجيه بعض المأموريات وإعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، بالأماكن التي أشارت التحريات إلى ترددهم عليها أسفرت عن ضبطهم جميعا وبحوزتهم 111.780 جنيها، 7 هواتف محمولة "تم شرائها حديثا من المبالغ المالية المستولى عليها، وذلك على النحو التالي: ضُبط بحوزة المتهم الأول (مبلغ 5 آلاف جنيه، هاتف محمول)، وضُبط بحوزة المتهم الثاني (9400 جنيه، هاتف محمول)، وضُبط بحوزة المتهم الثالث (مبلغ 31.500 ألف جنيه، هاتف محمول)، وضُبط بحوزة المتهم الرابع (مبلغ 30 ألف جنيه، هاتفين محمول، توك توك تم استخدامه في ارتكاب الحادث)، وضُبط بحوزة المتهم الخامس (مبلغ 4880 جنيها، هاتف محمول)، وضُبط بحوزة المتهم السادس (31 ألف جنيه، هاتف محمول).