يفتتح الرئيس مجمعا لها في العين السخنة.. ماذا تعني الأسمدة الفوسفاتية؟

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذي يُعد الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط، وتم الانتهاء منه في وقت قياسي، طبقا لأعلى معدلات الجودة في العالم.

السماد الفوسفاتي يحتوي على عنصر الفوسفات وهو ثاني أهم العناصر الكبرى لتغذية النبات ويعتبر العنصر الرئيسي المسؤول عن إنتاج الطاقة ويمد النبات بالعمليات الحيوية اللازمة لنموه، ووفقا للدكتور عبدالرازق عثمان الاستشاري الزراعي، فهو لا غنى عنه للنبات خلال مراحل النمو بداية من وضع البذرة حتى الحصاد.

ويُصنع السماد الفوسفاتي من صخر الفوسفات مع إضافة بعض الأحماض إليه خاصة حمض الكبريتيك المركز، حتى يصل إلى الصورة الأحادية التي تصل في شكلها الأخير إلى المزارع، وفي حديث عبدالرازق لـ"الوطن"، فالنبات يمتص عنصر الفوسفات الذي يساعده على أن ينمو ويزهر بصورة سليمة ويخرج لنا في النهاية ثمرة جيدة الإنتاج.

السماد الفوسفاتي يعمل على تدفئة التربة في أوقات البرودة وفتح مسامها

إلى جانب أهميته للثمرة النباتية فإنّ الفوسفات أيضا عنصر حيوي للتربة يساعد على تدفئة التربة خاصة في أوقات البرودة الشديدة في فصل الشتاء، وفقا للدكتور محمد علي فهميم أستاذ المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف فهيم لـ"الوطن" أنّ الفوسفات بالنسبة للنبات هو عنصر الطاقة وينقل الطاقة من مكان لمكان في التربة إلى جانب فائدته في فتح مسامات التربة بما يساعد على تبادل وتجديد الغازات بها، وبعض المحاصيل لا تستقيم إلا بالسماد الفوسفاتي مثل البطاطس والثوم والبصل والبنجر.