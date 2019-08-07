عاجل.. السيسي: "مستعد أفتتح مشروعات رجال الأعمال.. دول بيعمروا معانا"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، وفر فرص عمل لـ1500 شخص.

وتطرق السيسي للحديث عن الصناعة في مصر، قائلا إنّ الدولة تقف إلى جانب رجال الأعمال: "إحنا معاهم من خلال التمويل ومن جانب البنوك وبنيسر عليهم الأمور".

وأضاف السيسي خلال كلمته في حفل افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عرض عليه حضور افتتاح مشروعات خاصة برجال أعمال، خاصة أنّها مشروعات تمثل قلاع صناعة كبيرة، مؤكدا: "قلت معنديش مانع عشان نبيّن جهد رجال مصريين شغالين وبيبنوا ويعمروا معانا، مستعد طبقا للوقت اللي يحددوه".

وأنشئ مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة في وقت قياسي، وهو من أكبر المشروعات القومية في مجال الأسمدة الفوسفاتية في الشرق الأوسط.