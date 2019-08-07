أعلن الفنان تامر حسني عن اعتذاره الرسمي عن تقديم الموسم الثالث من برنامج "THE VOICE KIDS".

وغرد حسني، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قائلًا: "لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز.. أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصة.. هتوحشوني جدا.. ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة، ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج اختيار بديل لي مناسب، شكرا".

برنامج "The voice kids" هو النسخة المخصصة للأطفال بين 7 و14 سنة من برنامج "The voice"، عُرِض موسمه الأول 2016، وفازت بلقبه اللبنانية لين الحايك، فيما انطلق الموسم الثاني في 2017 مع الإبقاء على نفس مدربي الموسم الأول، وفاز به المغربي حمزة لبيض.