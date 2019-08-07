ترأس محمد سعفان وزير القوي العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، اجتماع مجلس إدارة الصندوق، بحضور ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، والشخصيات العامة، وذلك بديوان عام الوزارة.

وشدد الوزير في بداية الاجتماع علي ضرورة بحث مدى إمكانية مشاركة الصندوق في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تقديم الدعم الكافي والدورات اللازمة لتنمية مهارات العمال والعاملات من خلال التدريب لتأهليهم للعمل، وعمل مشروعات صغيرة كمصدر رزق يساعد الأسرة على الإنفاق على أبنائهم، لضمان حياة كريمة لهم وأسرهم وتدعيما لمبادرة الرئيس في هذه الصدد.

وقرر مجلس إدارة الصندوق، تقديم كل أوجه وسبل الدعم للمتدربات على مهن الحياكة، مع تخصيص ماكينات خياطة للسيدات الخمس الأوائل في الدورات التدريبية، تدر عليهن دخلًا يضمن "حياة كريم" لهن ولذويهن.

وأكد وزير القوى العاملة أهمية دعم وتطوير 38 مركزا ثابتا بمديريات القوي العاملة على مستوى المحافظات، فضلا عن 13 وحدة متنقلة تابعة للوزارة للتدريب بالقرى والنجوع لإعادة تأهيل الشباب على المهن والحرف المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة .

وقال الوزير في تصريحات صحفية عقب الاجتماع : إننا استطعنا تحقيق طفرة، في تطوير مراكز التدريب، لتدريب العمالة بشكل نموذجي، فعّال بعيداً عن الأسلوب النمطي، والعمل على تعظيم الفكر التدريبي الجديد، وهو التدريب من أجل التشغيل حيث يجري استكمال الأعمال الإنشائية في3 مراكز تدريب مهني وهم : حفص بمحافظة البحيرة ، وبلتان بمحافظة القليوبية، وقفط بمحافظة قنا ويعد الأخير من أكبر مراكز التدريب، على مستوى قنا محافظة لتعليم فنون الحرف اليدوية، ويضم 12 ورشة تدريبية تشمل النجارة واللحام والخراطة والبناء والمحارة، والسيراميك، والسباكة والحدادة، والنجار المسلحة، والشدادات المعدنية، والتركيبات الكهربائية، فضلا عن معمل المساحة، بالإضافة إلى فندق لإقامة المتدربين مكون من 63 غرفة تضم 180 سريرًا.

كما يتم الانتهاء من تجهيز7 ورش بـ 4 مراكز تدريب وتزويدها بأحدث وسائل التدريب المهني ، والانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز تدريب مهني الشرابية بمحافظة القاهرة .