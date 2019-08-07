شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إزاحة الستار عن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، الذي تم إنشائه في وقت قياسي، وهو من أكبر المشروعات القومية في مجال الأسمدة الفوسفاتية في الشرق الأوسط.

والأسمدة الفوسفاتية بدأ إنتاجها في مصر عام 1936 حسب تقرير صادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان، ارتفع إنتاجها عام 1999/2000 من 1.1 مليون طن، إلى نحو 1.8 مليون طن عام 2004/2005 بنسبة زيادة قدرها 64.3%، كما أن عدد الشركات المنتجة لها يبلغ نحو 3 شركات.

أرقام عن الأسمدة

ذكر المهندس سعد أبوالمعاطى، رئيس شركة "أبوقير للأسمدة"، بعض الأرقام المهمة الخاصة بحجم الاستهلاك المحلى للأسمدة الآزوتية، والتي جاءت كالتالي:

- حجم الإنتاج المحلى للأسمدة 21 مليون طن سنويا.

-9.5 مليون طن فقط هو حج الاستهلاك بنسبة 15.5%.

- تضخ الشركات 55% من الإنتاج لوزارة الزراعة بسعر التكلفة، بينما باقى النسبة 45% من حق الشركات التصرّف فيها للسوق الحرة أو التصدير.

- يتم تصدير 45% من "السماد النيتروجينى"، حيث توجد 8 شركات فقط منتجة لهذا النوع في مصر.

خريطة زمنية للأسمدة في مصر

وذكر الموقع الرسمي لشبكة الزراعة المصرية أن في عام 1992 تمت إزالة الدعم عن معظم الأسمدة، وسمح لتجار القطاع الخاص والتعاونيات شراء الأسمدة مباشرة من مصانع التجهيز، واستيراد الأزوتية والفوسفاتية التي تخضع لرسوم استيراد 30%.

بحلول عام 1994 تم التعامل مع تجار القطاع الخاص بنحو 70% من السوق "على أساس المواد الغذائية"، حيث حددت الحكومة 27 موزعا على نطاق واسع للتعامل المباشر مع الشركات المصنعة للأسمدة في حدود الحصة الثابتة للقطاع الخاص من قبل الحكومة، وفي عام 1995 نشب أزمة في إنتاج السماد وأصدرت تعليمات PBDAC لتولي والتعامل مع جميع الإنتاج المحلي.

وانخفضت هذه الحصة إلى 10% بحلول عام 1998، وفي فبراير 2002، تم زيادة الحصة إلى 30 في المئة ثم إلى 50% في 2002، وكان هذا التغيير في السياسة نتيجة للزيادة في أسعار الأسمدة بالقطاع الخاص، حسب شبكة الزراعيين.

الشركات المنتجة للأسمدة بمصر

تبلغ أعداد الشركات المنتجة للأسمدة في مصر نحو 22 شركة وهي: شركة أبو قير للأسمدة، شركة النصر للكوك، شركة كيما أسوان، شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات، مصانع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، شركة الدلتا للأسمدة، الشركة المالية والصناعية، الشركة المصرية للأسمدة- السويس، شركة السويس للأسمدة، وأخيرا شركة حلوان للأسمدة.