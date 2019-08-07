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"الأورمان" تنهي استعداداتها لذبح 715 عجل بلدي منهم 30 في قنا

"الأورمان" تنهي استعداداتها لذبح 715 عجل بلدي منهم 30 في قنا

18 سفينة بميناء دمياط و5 بالمخطاف الخارجي

18 سفينة بميناء دمياط و5 بالمخطاف الخارجي

السيسي يصدر قرارا بإعادة تخصيص 47 جزيرة في البحر الأحمر للقوات المسلحة

السيسي يصدر قرارا بإعادة تخصيص 47 جزيرة في البحر الأحمر للقوات المسلحة

دعوى أمريكية تتهم أخا لأمير قطر بالتحريض على قتل شخصين

دعوى أمريكية تتهم أخا لأمير قطر بالتحريض على قتل شخصين

"صحة الفيوم" تعلن رفع حالة الطوارئ ومنع الإجازات استعدادا لعيد الأضحى

مياه قنا تناشد المواطنين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكة الصرف الصحي

مياه قنا تناشد المواطنين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكة الصرف الصحي

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