أعلنت مؤسسة "مصر الخير" تخصيص 112 رأس ماشية، لذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن حملة "صك الأضحية"، التي تتبناها المؤسسة لعام 2019، وسيتم توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة التسع خلال أيام العيد.

وقالت هدى علي مدير فرع المؤسسة بالمنيا، إن الحملة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وديوان عام محافظة المنيا، من خلال المساهمة والمشاركة في الحملة، تحت إشراف الطب البيطري، وفي المجازر المتخصصة، على أن يتم التوزيع خلال أيام التشريق الثلاثة بالفترة من 10 إلى 12 أغسطس.

وأضافت أنه سيتم توزيع اللحوم على عدد من الجمعيات الأهلية على مستوى مراكز المحافظة التسع، تمهيداً لتسليمها للأسر الأكثر فقراً، وتم تخصيص 20 رأس لمركز المنيا و18 لسمالوط و6 لمطاي و18 لبني مزار و9 لمغاغة وواحده للعدوة و14 لأبوقرقاص و11 ملوي و7 لديرمواس و8 بديوان عام المحافظة.