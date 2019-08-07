أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز زفتى، بفتح باب التحقيق فى واقعة ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة وكبدة داخل ثلاجة كبرى، قبل بيعه للجمهور، مع حلول عيد الأضحى المبارك.

كما شدد رئيس نيابة مركز زفتى على استدعاء مسئولي الثلاجة وسماع أقوالهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفة.

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بتوافر معلومات حول قيام المدعو "احمد.ع.س" 40 سنة حاصل على دبلوم زراعة صاحب ثلاجة تبريد بشارع أحمد جلال المتفرع من شارع سكة طنطا بدائرة قسم شرطة زفتى سبق ضبطه فى القضية 11346جنح قسم زفتى، بالإتجار فى اللحوم الفاسد.

وبتقنيين الإجراءات الأمنية تم استهداف الثلاجة بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين فرع غرب ووسط الدلتا تحت إشراف مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين فرع غرب ووسط الدلتا. كما ضبط المتهم وضبط 4 أطنان وربع لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري ظروف وملابسات الواقعة تحرر المحضر 8319 جنح قسم زفتى لسنة 2019 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.