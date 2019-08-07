قصفت طائرات تابعة للجيش الوطني الليبي، مجددا هدفا داخل مهبط الكلية الجوية في مصراتة، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وسبق ونجح أمس، الجيش الوطنى الليبي في تدمير طائرة شحن قادمة من تركيا محملة بصواريخ خاصة بالطائرات المسيرة لحظة هبوطها في مدرج الكلية الجوية في مدينة مصراتة، من طراز "إيل - 76".

وأعلن الجيش الوطني الليبي، أن سلاحه الجوي شن أيضا ثلاث غارات أخرى صباح اليوم، استهدفت محطتي رادار "B 12"، و"B14"، للدفاع الجوي في الكلية الجوية بمصراتة، مشيرا إلى أن نسبة نجاح الغارات كانت 100%، ومن دون وقوع أضرار جانبية.